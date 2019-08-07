Всадники выступят на фестивале «Спасская башня»
C 23 августа по 1 сентября на Красной площади пройдет фестиваль военных оркестров «Спасская башня». Фестиваль — это грандиозное «сражение» оркестров армий разных стран за любовь и восторг зрителей, которое разворачивается на фоне величественных стен Кремля.
Однако кроме музыки, на фестивале есть еще и парадные дефиле военных оркестров, танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты. Выступления на конном манеже стали неотъемлемой частью фестиваля «Спасская башня».
Вот уже 10 лет команда всадников Кремлевской школы верховой езды демонстрирует грандиозную шоу-программу. Год от года она становится все интереснее. За 10 лет на манеже прошло более 200 представлений не только российских, но и известных иностранных конных коллективов. Ежедневно зрители смогут увидеть показательные выступления Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Детской группы конного церемониала Кремлевской школы верховой езды.
Также в дни фестиваля на конном манеже пройдут детские соревнования по конкуру и первенство по джигитовке на приз фестиваля «Спасская башня». Кроме того, гостей ждут показательные выступления российских и зарубежных конных лучников, победителей и призеров международных соревнований, благотворительное мероприятие для подопечных Общественного совета родителей, воспитывающих детей-инвалидов при Департаменте социальной защиты населения города Москвы. Лучшие конные коллективы России представят специальную программу для детей. А 31 августа на конном манеже состоится Благодарственный молебен в день памяти святых мучеников Флора и Лавра — покровителей лошадей и домашних животных.