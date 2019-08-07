«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 7–9 августа
В столице и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности с вечера среды, 7 августа. Это связано с ожидаемыми в городе грозе, дожде и ветре. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Гидрометцентра.
— Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна, —указано в опубликованном сообщении.
Предупреждение о грозе в городе будет действовать с 21:00 среды, 7 августа, до 21:00 четверга, 8 августа. Предупреждение о дожде и ветре будет действовать с 21:00 четверга, 8 августа, до 9:00 пятницы, 9 августа.
Напомним, что ранее синоптики рассказали о погоде в Москве 7 августа. В городе ожидается теплая погода с переменной облачностью.
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