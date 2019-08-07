Парк Дружбы увеличился на шесть гектаров

В парке Дружбы на севере столицы ведется благоустройство территории площадью более 40 гектаров. С восточной стороны к парку примкнула дополнительная территория площадью около шести гектаров, которую также превратят в уютный уголок отдыха, рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.

Присоединенный участок вплотную прилегает к жилой застройке. Фактически он является единственным местом, через которое жители близлежащих домов могут пройти в парк Дружбы. Также этим участком пользуются для прохода к станции метро «Речной вокзал».

— Территория достаточно востребована, но не наполнена необходимой инфраструктурой для отдыха или занятий спортом, также местами наблюдаются проблемы с освещением. К тому же, участок является естественным продолжением парка, по просьбе жителей его включили в работу, — отметили в департаменте.

На дополнительных шести гектарах обустроят детскую и спортивную площадки, место для выгула собак, прогулочный променад. Основание детской площадки уже соорудили. Игровой комплекс с горками, качелями и полосой препятствий разместится на площади около 200 квадратных метров. Идут работы и по установке тренажерной площадки.

В целом работы по благоустройству парка Дружбы завершат в этом году.

Читайте также: Благоустройство Сада ветеранов в Измайлове завершат к середине августа