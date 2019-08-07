СК начал проверку по факту гибели двух человек в ДТП в Долгопрудном

Следственный отдел по городскому округу Химки инициировал доследственную проверку по факту смерти двух человек в ДТП с участием рейсового автобуса, которое произошло в городе Долгопрудном. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

— Организовано проведение доследственной проверки. Следствием с участием специалистов будет проведен осмотр автобуса, запрошена информация о водителе и прохождении им соответствующей проверки перед выходом в рейс, а также будет изучена документация на автобус, — проинформировали в ведомстве.

Авария произошла на Лихачевском проспекте в Долгопрудном. Два человека погибли после наезда рейсового автобуса. Согласно информации, предоставленной пресс-службой министерства здравоохранения Подмосковья, водитель и пассажирка автобуса были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

— Около 10 утра сегодня, 7 августа 2019 года, в городском округе Мытищи, город Долгопрудный, на Лихачевском проспекте рейсовый автобус совершил наезд на пешеходов, двигавшихся по тротуару. В результате два человека погибли. По данному факту проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются, — сообщил «Вечерней Москве» дежурный Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Сергей Фоминых.

Сотрудник полиции уточнил, что погибшие — взрослые люди, мужчина и женщина.

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