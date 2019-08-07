Тарантино опроверг информацию, что «Однажды в... Голливуде» станет его последним фильмом
Режиссер Квентин Тарантино опроверг слухи о том, что «Однажды в... Голливуде» будет его последним фильмом.
Прямо сейчас в центре столицы проходит премьера нового фильма Квентина Тарантино, на которую он приехал в Москву. Ранее в одном из своих интервью он говорил о том, что «Однажды в... Голливуде» может стать его последней лентой, если ему удастся вложить в нее все, что режиссеру хотелось бы сказать миру.
— Нет, я изначально планировал снять десять фильмов, так что минимум один еще точно впереди! — рассказал Тарантино.
Напомним, что мировая премьера картины состоялась 21 мая. Сборы в Америке составили более 40 миллионов долларов. Ажиотаж зрителей связан со звездным составом, который Тарантино пригласил в проект: Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Бред Питт исполнили в фильме главные роли.
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