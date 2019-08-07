Разин взял свои слова о Бузовой обратно после встречи с ее мамой

Российский продюсер Андрей Разин рассказал о том, как изменилось его отношение к певице Ольге Бузовой после встречи с ее матерью.

Он опубликовал в соцсети Instagram новое фото с празднования дня рождения своей подруги в Санкт-Петербурге, на котором он стоит в компании коллег и друзей. Среди них оказалась и мать популярной телеведущей Ирина Бузова. Под снимком он написал о своем отношении к семье Бузовых.

— Ирина Александровна — прекрасный человек, и семья у них хорошая. Спасибо за хорошее, человеческое понимание и за прекрасную семью, — подписал фото продюсер.

Кроме того, Разин рассказал о том, что теперь его мнение о певице Бузовой изменилось в лучшую сторону.

— Я когда-то говорил, что Ольга — самая бездарная певица всех времен и народов. Но я тоже не могу петь, и про меня так же говорили, — признался шоумен.

Он признал, что был неправ, и поблагодарил семью Бузовых за встречу.

— Оленька, беру свои слова обратно. Мы с тобой лучшие певцы всех времен и народов, — пошутил музыкант.

Сама Ольга Бузова также недавно навещала родной город Санкт-Петербург с концертом. Там она провела время с мамой и опубликовала в соцсети трогательное видео совместного похода в ресторан.

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