Разин взял свои слова о Бузовой обратно после встречи с ее мамой
Российский продюсер Андрей Разин рассказал о том, как изменилось его отношение к певице Ольге Бузовой после встречи с ее матерью.
Он опубликовал в соцсети Instagram новое фото с празднования дня рождения своей подруги в Санкт-Петербурге, на котором он стоит в компании коллег и друзей. Среди них оказалась и мать популярной телеведущей Ирина Бузова. Под снимком он написал о своем отношении к семье Бузовых.
— Ирина Александровна — прекрасный человек, и семья у них хорошая. Спасибо за хорошее, человеческое понимание и за прекрасную семью, — подписал фото продюсер.
Кроме того, Разин рассказал о том, что теперь его мнение о певице Бузовой изменилось в лучшую сторону.
— Я когда-то говорил, что Ольга — самая бездарная певица всех времен и народов. Но я тоже не могу петь, и про меня так же говорили, — признался шоумен.
Он признал, что был неправ, и поблагодарил семью Бузовых за встречу.
— Оленька, беру свои слова обратно. Мы с тобой лучшие певцы всех времен и народов, — пошутил музыкант.
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Отдыхаю сегодня в городе Санкт-Петербурге, на дне рождения очень хорошей нашей подруги, где встретился с Ириной Александровной Бузовой. Она в центре фото. Это мама Ольги Бузовой. Я когда-то говорил, что Ольга - самая бездарная певица всех времён и народов. Но я тоже не могу петь и на меня также говорили. Ирина Александровна прекрасный человек и семья у них хорошая. Спасибо за хорошее человеческое понимание и за прекрасную семью. Оленька, беру свои слова обратно. Мы с тобой лучшие певцы всех времён и народов.
Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)
Сама Ольга Бузова также недавно навещала родной город Санкт-Петербург с концертом. Там она провела время с мамой и опубликовала в соцсети трогательное видео совместного похода в ресторан.
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