Музыкально-гастрономический фестиваль пройдет в Парке Горького 10 и 11 августа
Жителей столицы пригласили на музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat, который пройдет на территории Парка Горького в субботу и воскресенье, 10 и 11 августа. Гостей ждут выступления популярных артистов и программа от московских рестораторов. Об этом рассказали в пресс-службе Парка Горького.
— В субботу с 12:00 до 20:00 гостей ждет грандиозный концерт с участием российских знаменитостей. И оба выходных дня с 11:00 до 22:00 - самый широкий выбор оригинальных мясных блюд от лучших московских рестораторов, — указано в сообщении.
Среди тех, кто выступит на празднике — Полина Гагарина, Егор Крид, Рита Дакота, Бьянка, группа «Градусы» и другие звездные исполнители. Концерты артистов будут идти в режиме нон-стоп на протяжении восьми часов.
Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный, передает Агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Гастрофестиваль пройдет в усадьбе Мураново