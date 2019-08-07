Мусульманский праздник Курбан-байрам отметят в Москве

Курбан-байрам, один из главных мусульманских праздников, отметят в Москве. Дата проведения определяется согласно астрономическим наблюдениям и лунному календарю. В этом году празднование начнется 11 августа и продлится три дня.

Правительство Москвы ежегодно оказывает мусульманским организациям необходимое содействие в проведении праздничных богослужений. Оно включает в себя меры по обеспечению безопасности, организации звуковой трансляции и медицинское сопровождение. Праздничные молитвы в день наступления праздника начнутся во всех мечетях Москвы с раннего утра.

Главным ритуалом, совершаемым в праздничный день верующими в мечети, станет коллективная молитва — намаз.

В связи с тем, что столичные мечети не могут вместить всех желающих посетить празднование Курбан-байрама, в последние годы молитвы проводятся также вне московских мечетей — на специально выделяемых временных альтернативных местах.

На территории столицы расположат две таких площадки. Посетить первую из них можно будет в Восточном административном округе. Праздничная молитва пройдет в павильоне № 2 парка культуры и отдыха «Сокольники», расположенном по адресу: 5-й Лучевой просек, дом 5А. В Южном административном округе альтернативная площадка будет организована на футбольном поле в Братеевском каскадном парке по адресу: улица Борисовские Пруды, дом 31.

Кроме того, при содействии правительства Московской области активно развивается практика проведения праздников в местах проживания мусульман Подмосковья. Благодаря этому у них нет необходимости ехать на праздник Курбан-байрам в Москву. В этом году на территории Подмосковья открыты 47 площадок, на которых будут проведены праздничные богослужения. Они расположены на территории городских округов: Балашиха, Богородский, Волоколамский, Домодедово, Егорьевск, Зарайск, Одинцовский, Кашира, Коломенский и других. В некоторых населенных пунктах для удобства расположено по несколько альтернативных мест празднования.

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