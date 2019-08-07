Спартакиада «Кубок префекта» пройдет на севере Москвы
На севере столицы с 19 по 25 августа пройдет спартакиада «Кубок префекта». Жители посоревнуются в разных дисциплинах.
Соревнования организуют для горожан практически всех возрастов. Участниками спартакиады также смогут стать люди с ограниченными возможностями здоровья.
Для участия в состязаниях требуется пройти специальную регистрацию, которая будет проходить перед началом каждого дня спартакиады. Кроме того, будет организована жеребьевка, по результатам которой сформируются группы для участия.
Во время открытия, которое состоится в парке «Ходынское поле» в 12:00, будет организован концерт. Выступление состоится также в день закрытия спартакиады, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Для детей, присутствующих на состязаниях, будут работать аттракционы.
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