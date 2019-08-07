Обвиняемый в убийстве адвоката в столице получил 19 лет колонии строгого режима
Мужчина, обвиняемый в убийстве адвоката Натальи Вавилиной, которое произошло в Москве в 2017 году, был приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Главного следственного управления СК России по Москве.
— На основании вердикта присяжных заседателей приговором суда Марату Янбухтину назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — указано в сообщении Следственного комитета.
Убийство адвоката произошло в доме на Алтуфьевском шоссе 26 апреля 2017 года. Обвиняемый проследовал за Натальей Вавилиной в подъезд, где совершил не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Обвиняемый был задержан 29 мая 2017 года. В отношении лиц, организовавших убийство адвоката, уголовное дело было выделено в отдельное производство. Расследование продолжается.
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