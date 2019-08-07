Мы не безработные, мы просто ленивые...

Росстат узнал, почему россияне не работают.

Как оказалось, из всех наших незанятых сограждан 24 процента не работали вообще никогда. Каждый четвертый! Из тех, кто работал, уволились по собственному желанию 26,6 процента. Еще 16,1 процента ушли в связи с сокращением штатов, ликвидацией предприятия или собственного дела. Чуть более 6 процентов закончили работать по причине окончания трудового договора. Примерно четверть россиян (26,8 процента) сослались на другие причины.

Если Росстат ничего не напутал, это реально страшная статистика. Как минимум три четверти неработающих — это те, кто трудиться просто не хочет. Причем многие настолько, что даже и не пытались! Или взять хотя бы тех, кто ушел «по собственному», но никуда не устроился. Это те же тунеядцы! Любой кадровик подтвердит: практически все хорошие и значимые для компании работники уходят «по собственному», если нашли работу поинтереснее. Чтоб зарплата повыше, перспективы побольше или, на худой конец, к дому поближе. А если ты уволился и тупишь на диване, то работать тебе просто лень.

Умиляют меня и те, кого турнули в связи с сокращением штатов. А кто же у нас под сокращение попадает? В абсолютном большинстве случаев — балласт. Сотрудники, от увольнения которых предприятие не пострадает, а скорее выиграет. Уволенные в связи с ликвидацией фирмы тоже, как правило, не лучшие работники. Ведь компания рушится не враз. Обычно на это уходят месяцы, а то и годы. Лучшие сотрудники из таких контор уходят первыми — потому что их везде ждут. Остаются до банкротства самые ленивые и никчемные — в ожидании заветных, положенных по Трудовому кодексу выходных пособий и компенсаций. А если они остались до самого краха, а потом — в течение нескольких дней — так никуда и не устроились, то они, опять же, просто не заинтересованы в трудоустройстве.

Ленивые мы люди Фото: Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»

Ну и, конечно, забавляют безработные, которые сидят дома, потому что кончился их трудовой контракт. Смешно. Тебя увольняют по истечении срока его действия ровно по одной причине — ты стал не нужен. Поэтому и контракт не продлили. Это тоже способ избавиться от не лучших сотрудников. И ты действительно не лучший, если уволился и до сих пор новую работу не нашел.

Сегодня в России, как ни крути, дикий недостаток рабочих рук. Мигранты уже не только в Москве — они в большинстве городов. Я знаю деревню в Нижегородской области, где уже много лет местное стадо пасут граждане Узбекистана — свои за эти деньги просто не хотят. Ленивый стал народ. Он, может, и не против задницу от дивана оторвать, но чтоб зарплата «достойная», соцпакет и рядом с домом. А на меньшее мы несогласные.

Ну и сидите, листая телепрограмму.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»