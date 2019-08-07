Вперед в прошлое

Здравствуйте, дорогая «Вечерочка»! Меня зовут Прохорова Галина Николаевна. В октябре 1964 года, когда мне было 23 года, побывала в Мисхоре с экскурсией, сфотографировалась около скульптуры «Девушка Арзы и Али-баба». На этой фотографии я справа, слева — моя спутница по экскурсии. К сожалению, сейчас я уже и не вспомню ее имя: больше полувека ведь прошло с тех пор.

Фото 2018 года Фото: Личный архив Прохоровой Галины

В мае прошлого года мне посчастливилось вновь посетить это место по социальной путевке, и опять захотела посмотреть на эту скульптуру. «Девушка Арзы и Али-баба» практически не изменились с того времени, а вот мне уже 77 лет.

ЧТОБЫ ПОУЧАСТВОВАТЬ В АКЦИИ НУЖНО:

1. Выбрать памятную фотографию, где вы запечатлены один или с кем-то много лет назад.

2. Сделать новый снимок, чтобы он был максимально похож на старый: те же люди, позы, похожая одежда, обстановка.

3. Переснять старый снимок и прислать обе фотографии на электронный адрес nedelya@vm.ru, указав свои контактные данные, когда снимки сделаны и кто на них. Возможно, со старой фотографией связана интересная история.