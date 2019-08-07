Расписание поездов дальнего следования на ОЖД изменится в ноябре
График движения поездов Октябрьской железной дороги (ОЖД) частично изменится в ноябре. Об этом проинформировали в пресс-службе магистрали.
Изменения с 6 по 14 ноября связаны с работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры на станции Крюково линии Санкт-Петербург — Москва.
В этот период будут отменены 16 поездов, отправляющихся из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Белгорода, Волгограда, Нижнего Новгорода, Астрахани и Анапы. Также отменяются беспересадочные вагоны в составах поездов дальнего следования Псков — Мурманск — Псков и Белгород — Мурманск — Белгород.
У 15 поездов дальнего следования изменятся маршрут и график движения, еще 10 пассажирских поездов будут назначены, сообщается на сайте ОЖД.
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