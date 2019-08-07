Библиотека имени Некрасова рассказала, какие книги популярны у москвичей

Летняя читальня «Место книги» Библиотеки имени Н. А. Некрасова в парке искусств «Музеон» будет работать до конца летнего сезона. 7 августа об этом рассказали в библиотеке.

Все желающие ежедневно могут бесплатно взять домой книги и настольные игры, а также поучаствовать в образовательных мероприятиях.

— В «Музеоне» у нас около 1000 книг. Мы стараемся представлять в наших мобильных форматах полный набор категорий литературы из основных фондов библиотеки — то есть читатели смогут найти здесь русскую и зарубежную классику, современную отечественную и зарубежную прозу, детективы, фантастику. Кроме того, у нас есть книги на английском и, конечно, издания для детей и подростков, — рассказал заведующий отделом пропаганды чтения и продвижения фондов Библиотеки им. Н. А. Некрасова Никита Голованов.

Ежедневно читальню посещают люди старшего возраста, семьи с детьми, подростки. Так, москвички Полина Фролова вместе с подругой Кристиной Шимановской пришли сюда в поисках любимых книг по психологии.

— Я часто хожу в библиотеку рядом с домом, но теперь есть возможность еще и во время прогулки в парке почитать книжку. Вблизи читальни есть удобные шезлонги, где можно расположиться на несколько часов. Очень удобно: прочитал книгу и сразу же вернул в библиотеку, — сказала Фролова.

По словам Голованова, у читателей популярна современная русская и зарубежная проза и нон-фикшн.

— Фаворит среди детских книг — серия шведских детских книг о механике Мулле Меке. В наш детский топ-10 пробрались восемь книжек из этой серии, — пояснил он.

Летние читальни сотрудники библиотеки устраивают уже несколько лет. Возможность почитать на свежем воздухе нравится многим.

— Мы не раз слышали от наших читателей просьбу расширить «географию» нашего присутствия в городе. Ведь кроме летних точек Некрасовки, круглый год работают наши пункты и в двух торговых центрах. И везде можно получить читательский билет Некрасовки и взять домой книги, — сказал Голованов.

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