Синоптик рассказала о погоде во второй половине августа
Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала о погоде в Москве и других регионах страны во второй половине августа.
По ее словам, в столице и области в ночь на 9 августа ожидаются сильные дожди. В выходные дни воздух прогреется до плюс 22 градусов. Такая же температура будет преобладать и в других центральных областях.
К середине следующей недели ожидается потепление до плюс 25 градусов. В Гидрометцентре считают, что вторая половина августа окажется лучше первой.
— Норма второй половины августа для Москвы - это плюс 5-10 градусов по ночам и примерно 15-20 градусов днем, но мы рассчитываем, что будет на пару градусов выше, — цитирует Людмилу Паршину «Российская газета».
Она добавила, что холодный циклон направился на крайний северо-восток европейской территории. В прохладном воздухе оказалась территория Урала.
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