Столичные ветеринары рекомендовали не разговаривать с кошками низким голосом

Кошки могут воспринять разговор низким голосом как агрессию, их также не рекомендуется гладить слишком настойчиво. Соответствующими рекомендациями во Всемирный день кошки, отмечаемый 8 августа, поделились в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

— Если вы решили похвалить своего питомца, то следует это делать высоким тоном. Кошки очень любят ласку, но настойчиво гладить их не следует. Надо дать понять о своих намерениях, вытянув руку, и кошка сама подойдет и позволит себя погладить, — сообщили в комитете.

Ветеринары также рассказали о способах общения кошек. Так, если животное обтирается об человека хвостом и боком, это означает приветствие и радость от встречи. Кошка также пытается общаться с человеком через мяуканье и мурчание. Животное довольно быстро понимает, что человек не понимает его способы общения, и пытается начать «разговаривать». Короткое мяуканье говорит о приветствии или желании поиграть, а мурчание — о доверии.

— Важно следить за здоровьем питомца. Если кошка стала малоактивна, отказывается от еды, уединяется и прячется, то это тревожный знак и животное следует показать ветеринарному врачу, — рассказали ветеринары.

В случае, если кошке больно, она может сообщить об этом длинным и низким мяуканьем, передает агентство городских новостей «Москва».

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