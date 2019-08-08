Подмосковные спасатели составили рекомендации по сбору грибов
В подмосковном МЧС дали советы для правильного и безопасного сбора грибов, передает «Радио 1».
Спасатели советуют начинать сбор грибов утром. В это время солнце не успевает нагреть грибы, и их можно будет хранить дольше.
Специалисты не советуют собирать старые переросшие грибы, так как в них накапливаются вредные вещества.
Собранные грибы необходимо сразу очистить от земли, хвои и травы. Дома их нужно тщательно промыть и положить в соленую прохладную воду на час.
Также спасатели МЧС рассказали, что нужно брать с собой, отправляясь за грибами. Любители «тихой охоты» должны взять с собой корзину и нож, аптечку с пластырем и дезинфицирующими средствами, воду, спички и телефон с полностью заряженной батареей.
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