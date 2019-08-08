Евгений Никитин: Быть музыкальным руководителем Фестиваля детских духовых оркестров «Спасская башня» почетно и очень ответственно

С 23 августа по 1 сентября на Красной площади в двенадцатый раз пройдет Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Его постоянный участник — Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации. Мы поговорили с дирижером оркестра — заслуженным артистом РФ, полковником Евгением Юрьевичем Никитиным. Кроме прочего, Евгений Никитин — музыкальный руководитель Фестиваля детских духовых оркестров «Спасская башня детям», который проводится дирекцией «Спасской башни» с 2014 года. За пять лет существования Фестиваля детских духовых оркестров на сцене Детского городка «Спасской башни» выступили оркестры из 18 регионов России, а также зарубежные коллективы из Израиля, Донецкой и Луганской областей. В 2017 году впервые в рамках проекта «Спасская башня детям» состоялся Смотр-конкурс детских духовых оркестров Центрального федерального округа. Подробности — в нашем интервью.

— Уже традиционным для проекта «Спасская башня детям» стал Фестиваль детских духовых оркестров, где ребята могут выступить на главной площади страны с лучшими музыкантами мира. Как руководитель этого фестиваля расскажите подробнее об истории его создания.

— Во-первых, нужно отметить, что уже шестой год мы усиленно развиваемся во всех направлениях: в музыкальном, творческом и географическом. Если в 2014 году участие в фестивале принимали всего несколько коллективов и все выступления проходили в один день, то теперь мы превратились из межрегионального в международный Фестиваль детских духовых оркестров «Спасская башня». В этом году впервые выступления коллективов будут проходить в течение четырех дней, с 23 по 26 августа, на традиционной площадке проекта «Спасская башня — детям» возле Исторического музея на Красной площади. Проект растет, развивается, и я бы даже сказал, что он уже вовсю конкурирует со своим «старшим братом» — фестивалем «Спасская башня». В прошлом году у нас состоялось премьерное выступление молодежного духового коллектива на «взрослой» площадке во время дневного представления.

— Что значит быть музыкальным руководителем такого фестиваля?

— Во-первых, это почетно. Это престижно, но и очень ответственно. Я рад, что работаю с профессиональной командой единомышленников. Это руководство проекта — Анна Хлебникова, Ксения Артамонова и Татьяна Пестовская. Эти люди развивают проект — с каждым годом он становится совершеннее. 12 мая проходил третий отборочный тур по Центральному федеральному округу и выступление сводного оркестра с хором. Такой формат мы попробовали впервые, и он имел очень большой успех. По итогам этого мероприятия организаторы попросили всех руководителей коллективов написать пожелания, которые можно будет учесть в будущем. Это пример не формального, а персонального подхода.

— Расскажите про коллективы, которые примут участие в фестивале в этом году?

— 12 мая в отборочном туре в парке «Зарядье» приняли участие 28 коллективов. Это беспрецедентный момент для нашего проекта. Все оркестры показали высокий уровень. Определить лучших было очень сложно. Но компетентное жюри с этой задачей, безусловно, справилось, назвав шестерых победителей, среди которых один обладатель Гран-при. Эти коллективы будут выступать с 23 по 26 августа вместе с другими участниками Фестиваля детских духовых оркестров.

В этом году у нас большое количество участников не только из других городов России, но и из-за рубежа. Хотелось бы остановиться на некоторых из них. К нам впервые приедет Духовой оркестр Республиканского специализированного лицея музыки Национальной гвардии Республики Узбекистан. В этом поистине уникальном учебном заведении военные музыканты готовят себе смену. Заканчивая обучение, ребята могут поступить в творческий вуз и/или пойти на службу в военные оркестры Национальной гвардии Республики Узбекистан. Они усиленно готовятся, очень переживают, для них приезд в Москву — это огромное событие. В прошлом году руководство Президентского оркестра РФ было по программе обмена опытом в Ташкенте, где мы и познакомились с руководителями, преподавателями и учащимися этого лицея. Также среди коллективов, которые приедут из-за рубежа, школа имени Леонтовича из Донецка, оркестры из Израиля и Республики Беларусь. Если говорить об отечественных участниках — приедут коллективы из Анапы, Геленджика, Зернограда, Казани, Калининграда, Набережных Челнов, Новороссийска, Ногинска, Норильска, Орла, Ростова-на-Дону, Ступино, Шатуры, Шахт и Шемордана. Коллективы готовят не только концертные выступления, но и дефиле.

Не могу не сказать про отборочный тур — это было грандиозное мероприятие. 1400 детей — не взрослых сложившихся музыкантов-профессионалов, а именно детей, которые еще физически растут, — в едином порыве сыграли пять произведений, четыре из которых были исполнены с хором. Это было грандиозно и трогательно. Все происходило на Васильевском спуске, на фоне стен Московского Кремля, на фоне Спасской башни, и имело большой общественный резонанс.

— Это было открытое мероприятие?

— Да, оно было доступно для всех категорий публики, для москвичей и гостей столицы. Главные зрители — это, конечно, родители, преподаватели и ровесники. Когда шел отборочный тур, многие участники оставались после своего номера послушать, как выступают другие. И это очень важно. На самом деле, воспитывать детей сложно, очень сложно. И заниматься их воспитанием в лучших музыкальных традициях — это и есть самая главная задача проекта «Спасская башня — детям».

— Как вы считаете, почему важно приобщать детей к музыке?

— Что такое музыкант? Музыкант — это индивид, у которого более, чем у обычного человека, развиты воображение, интуиция и обострены чувства. То есть ребенок, который занимается музыкой, воспринимает все гораздо острее, чем другие дети. Когда говорят о том, что у человека нет слуха и чувства ритма, — это неправда. У всех с рождения есть слух. Еще не родившись, малыш все прекрасно слышит. Очень важно, что в этот момент его окружает, какую музыку слушают родители. Только потом ребенок будет сам делать выбор, в какую музыкальную сферу ему податься, к какому жанру примкнуть. Но я считаю, что начинаться все должно с классики: классическая музыка, литература, живопись. В школах, безусловно, нужно включать в программы выступления духовых оркестров классические произведения. К сожалению, есть такая тенденция — духовой оркестр воспринимается как музыкальный коллектив, который в основном поднимает настроение, поэтому и репертуар традиционен: вальсы, польки, мазурки. Мало кто играет классику, и мало кто играет ее хорошо.

— Отойдем от детской программы и перейдем ко взрослой. Осенью 2004 года в Московском Кремле была возрождена традиция проведения церемониальных разводов пеших и конных караулов Президентского полка. Помимо обязательных элементов развода караулов церемония включила в себя демонстрацию строевых приемов с оружием и элементы конной карусели в музыкальном сопровождении. Расскажите, эти церемонии сейчас демонстрируются в классическом виде или они немного модернизированы на современный лад?

— Могу сказать, что это возрожденная церемония, и она синтезирована. В том виде, в котором она проводится на Соборной площади, — это собрание лучших воинских традиций: тут и выезд начальника караулов, и смотр оружия, и выполнение строевых приемов на месте и в движении, конная выездка с демонстрацией оружия. Здесь компилируется несколько воинских ритуалов: дореволюционных, советских и современных. Это строевой смотр, элементы полковой вечерней поверки и принятия воинской присяги. Все это проходит в музыкальном сопровождении Президентского оркестра РФ.

Президентский оркестр РФ имеет собственную историю и традиции. Например, форма, в которой мы выступаем, василькового цвета, цвета Драгунского полка, который в свое время расквартировывался в Москве, в Хамовниках, а нес службу в Московском Кремле. Эта форма стилизованная: какие-то основные моменты взяты из начала 20 века, а какие-то добавлены. У музыкантов на рукаве перевернутый карман — его называют «ласточкино гнездо». Это всегда было знаком отличия оркестрантов. У военнослужащих полка — кивер, сапоги. У музыкантов — брюки навыпуск. Опять же, оружие военнослужащих полка — карабин. Это уже атрибут советского времени. Шашка — тоже из тех времен. Музыкальный репертуар подобран тоже синтезированно: там есть старинные канты, сигналы, марши, есть произведения советского периода и авторские. Но мы всегда подбираем музыкальный репертуар именно так, чтобы это не влияло на ход самой церемонии, а только украшало ее.

— Из года в год меняется репертуар?

— Мы реагируем в основном на те нововведения, которые происходят по линии полка. Оркестр выполняет функцию музыкального сопровождения. Мы с отдельным номером не выступаем, за исключением музыкальной заставки перед церемонией, когда на площади никого нет, — выходит оркестр, играет несколько произведений для привлечения внимания публики и для обозначения того, что скоро здесь начнется ритуал. Потом мы отходим на установленное место, ждем шествия и полностью его музыкально обеспечиваем.

— Расскажите, чем вы удивите зрителей в этом году? Можно раскрыть хотя бы маленький секрет?

— Скажу так: Президентский оркестр РФ является постоянным участником Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который будет проходить в 12-й раз. В этом году мы готовим и покажем зрителю новую программу. Она очень интересная и не совсем традиционная. Элементы державности, которые мы представим совместно с Президентским полком, конечно, будут, но мы подготовили еще один, так скажем, музыкальный момент, который, надеюсь, никого не оставит равнодушным. Всех приглашаем!