Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров объяснил рост цен на хлеб

Росстат заявил, что в России резко подорожал черный хлеб: об этом свидетельствуют данные статистических исследований. Согласно им, за первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 7,7 процента по сравнению с 2018 годом. Больше всего подорожал хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки: в июне 2019 года он стоил 50,54 рубля за килограмм, что на 9,6 процента больше, чем в июне прошлого года. «Вечерняя Москва» поговорила с президентом Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрием Кацнельсоном, который объяснил причину роста цен.

— Цены на хлеб действительно растут, но рост этот абсолютно некритичный и естественный. В первую очередь причина этого кроется в постоянном росте цен на воду, газ, аренду земли, налогов на землю. Слегка растут и цены на сырье. Но, должен отметить, что на сегодняшний день, как, впрочем, и раньше, предложение по сырью на хлеб у нас превышает спрос. Если взять хлебную продукцию, которую производит микробизнес и малый бизнес, продающие свой товар через розницу, то у них вообще нет никаких проблем — все продается. Вместе с тем Росстат берет среднюю цену не отдельно по регионам, а по всей России. Это как средняя температура в больнице. Это не корректно, — рассказал Кацнельсон.

Он также отметил, что рост цен и правда есть, но он некритичен — причин для беспокойства нет.

— Дорожает все вокруг, но это естественно и неизбежно, — подытожил эксперт.

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