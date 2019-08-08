Как мы «заразили» немцев эмоциями...

Вице-председатель правительства ФРГ Вольфганг Кубики в интервью телеканалу ZDF заявил, что немцам есть, за что благодарить Россию.

Ведущая и политик обсуждали свежую социологию – отношение немцев к санкциям против России. Выяснилось, что Германия в этом вопросе довольно четко делиться на восточную и западную части. Если на Западе страны только 30 процентов желают ослабления антироссийских санкций, то на Востоке таких «пророссийских» немцев – большинство.

По словам Кубики, объединения Германии не произошло бы без помощи русских. Кроме того, «друзья из России» помогли, как сказал вице-председатель, предотвратить убийства и вмешательство берлинского охранного полка «Феликс Э. Дзержинский». Это он вспомнил о самой элитной части берлинского гарнизона МГБ ГДР, которую спокойно распустили в 1990-м году. А ведь могли бы быть городские бои, тем более, офицеры полка когда-то подавляли восстание в восточной части столицы, опыт был.

Кубики считает, что в отношениях Германии и России есть эмоциональный аспект, потому что немцы из ГДР несколько десятилетий тесно общались с русскими. Они, в отличие от «западников», отметил вице-председатель, понимали ущерб, который Германия нанесла России за две мировые войны.

Германии есть, за что благодарить Россию Фото: https://pixabay.com/

Вольфганга Кубики сложно назвать политическим сторонником России в ФРГ. Зато он – патриот Германии. В марте этого года Кубики устроил скандал МИД ФРГ. Он через газеты потребовал отобрать агреман и объявить персоной нон грата в ФРГ не кого-нибудь, а посла США в этой стране! Сотрудника Госдепа Ричарда Гренелла, который известен не только своими экстравагантными личными склонностями, но и постоянно давит на правительство федеративной республики по поводу и без.

Парламентарий тогда заявлял, что Гренелл «ведет себя как комиссар от оккупантов» и добавил, что «толерантность немцев имеет пределы». Причина такой резкой отповеди Кубики оказалась на поверхности: посол разослал крупнейшим немецким компаниям письма с угрозами. Он от имени Госдепартамента США предупредил о возможности введения санкций уже для них из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2».

Сейчас, кстати, Гренелл рассматривается как один из двух кандидатов на должность нового посла США в Москве. Такой вот сюрприз намерен подложить Владимиру Путину и российскому МИД Госдепартамент США.

Но это – только текущий политический процесс. Похоже, что в ФРГ, которая давно и надежно «пристегнута» к политике США в Европе, растет недовольство своей нерешительной позицией в отношении России. А экономические санкции против России, который год бьющие по карману немцев, только обостряют эти эмоции.

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