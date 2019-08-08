Благодарить русских призвали в Германии
В бундестаге заявили, что жители Германии должны благодарить русских за то, что они предотвратили множественные убийства. Об этом сказал вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики в интервью телеканалу ZDF.
Таким образом он ответил на информацию журналиста о том, что большинство населения Восточной Германии хочет ослабить санкции против России.
— Бывшие граждане ГДР также понимают, что без русских не было бы объединения Германии. Тогда убийства смог предотвратить не только Грегор Гизи. Стрельбы не было и благодаря нашим друзьям из России, — заявил Вольфганг Кубики.
Он также отметил, что немцы с пониманием относятся к подвигу советской армии, которая смогла дать отпор Германии в Первой и Второй мировой войнах, и поэтому знают, за что благодарить Россию.
Страны должны вести совместный диалог для взаимопонимания, подытожил Вольфганг Кубики.
Объединение Германии официально состоялось 3 октября 1990 года вхождением ГДР и Западного Берлина в состав ФРГ. В ноябре 2019 года исполнится 30 лет со дня падения Берлинской стены, которое фактически означает воссоединение Германии.
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