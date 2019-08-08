Летние киношколы для детей: могут ли в них научить искусству создавать фильмы

Нередко случается, что, попадая в заветный вуз, зачастую на платный курс, студенты понимают, что их представления о профессии отличаются от того, чем кинематограф является на самом деле. Очевидно, чтобы избежать разочарования, стоит загодя, еще в подростковом возрасте, потратить некоторое количество времени, чтобы «на берегу» прочувствовать особенности будущей профессии.

Этому запросу сегодня стараются отвечать десятки подростковых киношкол, в том числе и летних. Но у родителей, естественно, возникает вопрос, смогут ли дети там что-то получить (плата-то за двухнедельное обучение нередко доходит до 40 тысяч рублей).

Итак, среди нескольких десятков столичных названий, среди которых и Школа кино для детей и подростков Jullywood, и киношкола «Артерия кино», и киношкола «Арена кино» для детей от 6 до 18 лет, и многие другие, наибольшее внимание привлекает «Киношкола для подростков». Прежде всего тем, что она работает при «Московской школе кино» (Moscow Film School), в которой взрослым читают курс знаменитые Алексей Попогребский, Борис Хлебников, Ингеборга Дапкунайте. А педагогами школы для подростков являются выпускники этой самой взрослой школы, уже имеющие опыт работы в индустрии. Летний подростковый курс тут ориентирован на возраст 11–15 лет, рассчитан на две недели и, как гласит реклама, «является реальной возможностью для подростков почувствовать атмосферу работы в киноиндустрии, познакомиться с кинопрофессиями изнутри, поучаствовать в питчинге идей и снять свой первый мини-фильм».

Остальные киношколы организованы приблизительно по той же схеме.

— Многие подростки хотят сегодня снимать фильмы, сериалы и особенно ролики для ютуба, — рассказывает маркетолог школы Анастасия Майсорадзе. — После летнего курса они смогут как минимум грамотно делать свои маленькие видео, чтобы выложить их потом в интернете, а как максимум — определиться с будущей профессией.

Действительно, наличие смартфонов сегодня сделало искусство кино доступным каждому.

— Мне кажется, что сама идея детских летних киношкол очень неплохая, — говорит режиссер Оксана Карас, обладатель Гран-при фестиваля «Кинотавр». — Отправить ребенка на две недели в киношколу — хороший вариант летнего времяпровождения. Ничему плохому там точно не научат и, возможно, даже научат чему-то хорошему. Меня саму приглашали выступать с лекциями в подобные киношколы, и могу сказать, что это продолжение традиций детского пионерского лагеря, каких-то полезных курсов. Я за то, чтобы дети учились новому: в игровой ли манере или в формате отдыха.

Летние детские киношколы тем более актуальны, что подростки хотят немедленного отклика на свое творчество, в том числе и от взрослых. С появлением интернета понятие «услышат — не услышат» ушло в прошлое, на смену пришло требование сделать «качественно и профессионально», иначе ведь никто не будет смотреть. Именно это «профессионально», приравниваемое в подростковом сознании к «интересно», и встает во главу угла любого обучения. И похоже, подростки, альтернативной «средой обитания» которых является сегодня интернет, это уже поняли. Оттого чаты и пестреют вопросами типа: «28.05.2019 Оксана. Здравствуйте! Меня интересует летний городской детский лагерь в Москве в июле, августе. С киношколой. Без выездов. Есть такие?»

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— Кураторы (преподаватели) в нашей Летней киношколе для подростков, — продолжает Анастасия Майсорадзе, — учат каждый по своему направлению. Актерское мастерство, искусство художника-постановщика, монтаж, звукорежиссура — со всем этим ребята знакомятся в процессе производства собственного пятиминутного мини-фильма. Сначала ребятам рассказывают в игровой форме обо всех этапах кинопроцесса, знакомят с существующими профессиями. Ведь съемочная группа — это десятки специальностей, о многих ребята даже и не слышали. А потом поток (15–20 человек) делится на группы. Каждая разрабатывает свою историю — пишет сценарий, готовит презентацию 4–5-минутного фильма.

— Далее происходит питчинг, — продолжает Анастасия Майсорадзе. — Педагоги объясняют, как выгоднее подать материал. На питчинге в кинозале присутствуют все преподаватели. Ребята защищают написанные истории...

То, что в летней киношколе стали учить важному искусству представить свой проект так, чтобы потенциально получить на него деньги, — веление времени, которое вошло в нашу жизнь недавно. И если кто-то из подростков потом пойдет в профессию, навык этот ему точно пригодится.

Второй этап состоит непосредственно из практики, то есть съемки самого фильма. В группах к этому времени уже выделились те, кто хочет быть режиссером, оператором, артистом, звукорежиссером или гримером. Ну и последнее занятие посвящено искусству монтажа.

— Но деление в группах по профессиям весьма условно, — объясняет маркетолог, — потому что цель курса все-таки — познакомить детей с кинопроизводством. И в процессе работы выясняется, что интереснее оказывается совсем не та профессия, на которую была сделана ставка изначально.

Понятно, что за такое короткое время ребята могут только прикоснуться в волшебному миру кинопроизводства. Но если обучение выстроено правильно, то и за четыре-пять минут экранного времени можно снять очень приличный фильм. О чем именно?

— Ну, например, можно снять постановочное объяснение в любви, — смеется режиссер Владимир Хотиненко.

В киношколе отснятые фильмы показываются на экране. После окончания курса кураторы находятся с ребятами на связи: вопросов становится гораздо больше, чем до старта. Но вопросов иных, правильных.

Как у них

Наших режиссеров нередко приглашают за рубеж читать лекции по режиссуре. Так, например, народный артист РФ кинорежиссер Александр Митта регулярно читает лекции студентам Германии и Америки.

На примере мировых шедевров он показывает, что в основе хорошей истории всегда лежит «скелет» — представление героев в первой части, конфликт героя с собой — во второй и рождение нового качества, которым в третьей части герой меняет ситуацию. Если что-то из этой троичной системы отсутствует, то зритель чувствует себя обманутым.

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