В Гидрометцентре рассказали, чем опасен надвигающийся на Москву ветер

Погода перед выходными решила огорчить москвичей шквалистым ветром и сильными осадками. «Вечерняя Москва» узнала у научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, как долго жителям столицы придется терпеть непогоду.

— Наиболее сложная погода, которую сами метеорологи зовут «комплексом неблагоприятных явлений», ожидается в четверг вечером, в ночь с четверга на пятницу и первой половине последней. Это происходит из-за того, что через Польшу быстро перемещается хорошо выраженный циклон. Максимальной степени развития он достигнет к полуночи по Москве. С 22:00 четверга начнутся интенсивные осадки, сопровождаемые сильными порывами ветра, — сказал Роман Вильфанд.

Ветер, по словам синоптика, будет усиливаться до весьма заметных значений. Среднее значение составит порядка десяти метров в секунду, а вот порывы, связанные с холодным фронтом, будут достигать 20–25 метров в секунду. Такая скорость будет некомфортна людям даже плотного телосложения, ведь шквал способен выдирать с корнями мелкие деревца и разрушать ветхие постройки. Осадки также могут спровоцировать подмытие опор мостов и столбов электропередач, а также потопы на улицах из-за того, что ливневки переполнятся.

— Но это все будет ночью. В течение пятницы атмосферное давление будет постоянно расти, поднявшись на семь–восемь миллиметров, и после 15:00–17:00 часов все негативные погодные эффекты сойдут на нет. К субботе в столице установится умеренно летняя погода с 18–20 градусами тепла на термометре, в воскресенье — чуть выше, — добавил Роман Вильфанд. — Осадки будут локальными и кратковременными, летними, которые не будут вызывать сильного раздражения, как при холодной погоде. Сильного ветра тоже ожидать не стоит.

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