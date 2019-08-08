Сотрудники детской библиотеки рассказали истории домов на Саратовской улице

Даша Козловская живет в самом начале Саратовской улицы. По ней она ходит каждый день: в летний лагерь, до метро, в библиотеку. Но как в названии столичной улицы появился город на Волге, девочка узнала только вчера.

— Все не просто так. Если на карте провести линию из центра Москвы до центра Саратова, то она как раз пересечет нашу улицу, — раскрыла секрет, как связаны между собой два города, ведущий специалист детской библиотеки № 114 Алла Чмель. — Кстати, в Саратове есть Московская улица, одна из самых престижных. На ней еще в XIX веке купцы строили богатые дома, открыли первую аптеку и первый книжный магазин.

Саратовская улица в столице тоже может похвастаться интересными зданиями. Жилые пятиэтажки песочного цвета с колоннами, арками и богатой лепниной привлекают внимание не только прохожих, но и кинематографистов.

— Здесь постоянно снимают фильмы, — подтвердила Чмель. — Фасады домов ремонтируют, но кварталы сохранили дух 1950-х годов.

Среди местных жителей они известны как «дома СДС». Как расшифровывается аббревиатура, сказать точно никто не берется. По одной из версий, совхоз декоративного садоводства. Звучит вполне правдоподобно: вокруг красиво и зелено. Более того, раньше здесь были фруктовые сады, а в самом конце Саратовской улицы — там, где сейчас микрорайон Волжский, — когда-то стояли теплицы. Но есть и другая версия. Говорят, так называли дома строителей Дворца советов.

— Уверена, однажды вместе с читателями мы установим историческую правду, — сказала Алла Чмель, поделившись еще одним любопытным фактом: с 1958 года по Саратовской улице курсирует автобус под номером 74.

В наши дни он, как и раньше, идет до домов СДС. Интересно, что они расположены только по четной стороне Саратовской улицы. По словам Чмель, это тоже неспроста.

— После смерти Сталина вышло постановление о том, что дома нужно строить попроще, поэтому вся остальная советская застройка района была уже не такой роскошной, — пояснила библиотекарь.

Кстати, к Саратовской улице ведут два одноименных проезда. Один из них широкий, как бульвар. Второй планировался таким же, но с запретом «на роскошь» превратился в небольшую улочку и «потерялся» в домах.

КСТАТИ

В Текстильщиках трижды находили клады: у пруда Садки в 1895 году, около платформы Текстильщики в 1949 году и в районе Грайвороновской улицы в конце 1980-х годов. Среди сокровищ были монеты, украшения и рыболовные грузила.

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