Жители Лефортово пожаловались на плачевное состояние Екатерининского дворца

Москвичи, которые уже не один год живут рядом с памятником культуры, сильно обеспокоены тем, что в результате подобного небрежного отношения к зданию Москва может потерять бесценный памятник архитектуры.

По приезде на место корреспондент «Вечерней Москвы» увидел, что здание действительно выглядит не самым лучшим образом и на первый взгляд полностью покинуто. Обход по периметру дворца показал, что если до этого ремонт и проводился, то очень грубый и осуществленный лишь для того, чтобы спасти Екатерининский дворец и прилегающие территории от полного развала. Каменный забор, окружающий здание, неровно замазан серой штукатуркой, а голые кирпичи, торчащие сверху, казалось, могут упасть даже от слабого ветерка. Примерно таким же образом выглядят и декоративные бортики и вазы на крыше дворца — щербатыми и облупленными.

— Пока здесь находилась Военная академия бронетанковых войск, все было прекрасно. Потом она стала общевойсковой, и численность студентов упала. Их здесь было не больше 200 человек, — рассказала местная жительница Валентина Чалова. — Потом здесь все опустело, а Екатерининский дворец окончательно забросили. Было даже время, когда отсюда стаями выбегали крысы. После того как проезжали уборщики на своих машинах, мы находили раздавленные ими тушки. Мы все ждали, пока сюда хоть кто-то заселится, но становилось все хуже и хуже. Декоративный лев отвалился еще прошлой осенью, а им так никто и не занялся. На вопрос, пробовали ли местные жители отправлять запросы в местные органы власти, Валентина Чалова ответила, что муниципальные депутаты, тоже обеспокоенные состоянием Екатерининского дворца, посылали соответствующие запросы. Им ответили, что сейчас идет передача здания в ведение города.

— Мы очень надеемся, что здесь решат сделать полноценный музей и организуют открытый доступ, — добавила она.

Пока мы беседовали, на нас обратила внимание пожилая женщина: завидев фотокамеру и диктофон, она решительно направилась в нашу сторону. Представившись Людмилой Дмитриевной (фамилию наша собеседница назвать отказалась), она поинтересовалась, зачем здесь ведутся съемки. Узнав, что мы из газеты и интересуемся состоянием здания, она жестко заявила, что причин для беспокойства у жителей района нет, так как во дворце уже завершаются подготовительные работы, а затем в здании начнется реставрация.

— Я здесь работаю инженером, поэтому полностью в курсе происходящего. Госконтракты заключены, проектные организации работают. Вскрыт фундамент, коммуникации, перекрытия. Зданию планируется вернуть историческое назначение, — уверила нас собеседница.

Верна ли эта «инсайдерская информация», покажет время. В префектуре ЮВАО знают о состоянии здания, но повлиять на ситуацию пока не могут. «ВМ» направила запрос в Минобороны России и продолжает следить за развитием событий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лилия Спасская, пресс-секретарь префектуры Юго-Восточного административного округа:

— Екатерининский дворец — это знаковое место не только для самого района Лефортово, но и всего Юго-Восточного административного округа. Разумеется, префектура ЮВАО целиком и полностью выступает за то, чтобы фасад этого здания выглядел максимально достойным образом и радовал своим видом москвичей и гостей столицы. Однако на данный момент здание Екатерининского дворца находится в ведении Министерства обороны Российской Федерации. Соответственно, руководство префектуры ЮВАО не имеет никакой возможности повлиять на процесс реставрации и восстановления Екатерининского дворца.

Читайте также: Столичные дороги начали проверять на безопасность перед учебным годом