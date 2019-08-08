Более 2300 именных деревьев высадят в честь новорожденных москвичей

В этом году у горожан впервые появилась возможность высадить дерево в одном из парков города в честь пополнения в семействе.

— Новый проект правительства Москвы «Наше дерево» стартовал 15 апреля, — рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. — Подать заявку через портал mos.ru на высадку деревьев этой осенью можно было до 31 июля, а с 1 августа мы начали принимать заявки на высадку семейного дерева осенью следующего года.

Многие годы большинство новорожденных в столице — мальчики. Вот и мальчиковых именных деревьев в парках будет больше: в честь них высадят 1234 дерева, а в честь девочек — 1125. Среди популярных пород — липы, дубы, сосны, ивы и клены: именно эти деревья чаще всего выбирали молодые родители.

Среди парков наибольшей популярностью пользуется Измайловский. Здесь высадят 287 деревьев. Чуть меньше, 259 саженцев, будет в Битцевском лесу, а в Тропаревском лесопарке — 206.

Несмотря на то что такой проект в столице появился впервые, сажать именные деревья — не новая для Москвы традиция.

Среди первых именных деревьев города, по словам историка, москвоведа Александра Васькина, — дуб московского генерал-губернатора Владимира Долгорукого, высаженный еще в XIX веке.

— Долгорукий руководил Москвой четверть века, — рассказал Васькин. — И однажды в честь своего юбилея он посадил дуб на улице, которую впоследствии назвали в честь него — Долгоруковская. Дуб, к сожалению, до наших дней не сохранился.

Александр Васькин подчеркнул, что традиция сажать именные деревья укрепилась в столице в середине прошлого века, во времена так называемой хрущевской оттепели.

— Потому что в то время были такие герои, как первые космонавты, к примеру, — рассказал он. — Еще часто деревья в честь своего визита сажали зарубежные почетные гости столицы. Но за насаждениями надо было следить, ухаживать. А в те времена к этому не относились так трепетно, как сегодня. Поэтому большинство таких деревьев уже не найти.

Однако исключения все-таки есть. К примеру, в Большом Кремлевском сквере среди десятков деревьев растет дуб, который носит название «Космос». Его в апреле 1961 года, вскоре после своего полета, посадил первый космонавт Земли Юрий Гагарин.

— С этим деревом связана очень красивая легенда, — отметил Васькин. — Бытует мнение, что в 1968 году, после смерти Юрия Алексеевича, дуб стал усыхать. Но приложив большие усилия, его все же удалось выходить.

БЫЛО Это же самое дерево запечатлено в левом краю снимка, сделанного в 1917 году Фото: mos.ru

Кстати, это дерево положило начало целой традиции: вскоре на ВДНХ появилась Аллея Космонавтов (Каштановая роща), которая сегодня является объектом культурного наследия федерального значения. Первый каштан посадил космонавт Павел Беляев — в память своих погибших коллег и друзей Юрия Гагарина и Владимира Комарова. После этого герои космоса высаживали на аллее деревья еще несколько десятилетий.

Также многие москвичи и гости столицы знают или хотя бы слышали о Пушкинском дубе на Тверском бульваре.

По легенде, Александр Сергеевич Пушкин лично его не сажал — дерево назвали в честь великого поэта потому, что он неоднократно бывал на бульваре. А еще неподалеку от этого места в годы жизни Пушкина стояла усадьба, где он впервые встретил Наталью Гончарову, свою будущую супругу.

— Думаю, что дуб Пушкина — всего лишь красивая легенда, — считает Александр Васькин. — Однако Пушкин деревья все же сажал. Правда, не в Москве. И найти сегодня их, думаю, невозможно. Точнее, нельзя доказать, что то или иное дерево посадил именно Пушкин. Ведь в те времена никто в полной мере не осознавал его величия, а потому подобные моменты остались, можно сказать, не зафиксированными. Это же не книга, здесь никакие анализы не провести. Точно так же существует легенда, что в Коломенском парке растет дуб, посаженный Петром I. В это можно только верить.

Именные деревья в столице сажают и сегодня. Так, недавно Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в России Ли Хуэй посадил белую березу в парке «Сокольники» в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Имя посла украшает табличку, которую разместили около саженца. Породу дерева, а также место — парк «Сокольники» — посол выбирал сам. Есть надежда, что эта береза положит начало новой традиции и в будущем в парке появится целая российско-китайская березовая аллея.

— На мой взгляд, это очень добрая, хорошая традиция, — отметил Александр Васькин. — И сажать деревья в честь новорожденных — это прекрасно. Во-первых, город будет зеленее, москвичи очень об этом заботятся. А во-вторых, горожанам будет приятно знать, что в каком-нибудь парке растет их семейное дерево. И вдруг для кого-то это еще станет стимулом для рождения малышей? Словом, одни плюсы.

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