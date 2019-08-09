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Врач развеял расхожий миф о вине

Татьяна Плотникова
• 03:48 • 9 августа 2019
Ежедневное употребление вина в небольших количествах неспособно, вопреки расхожему мнению, защитить от сердечно-сосудистых заболеваний
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Ежедневное употребление вина в небольших количествах неспособно, вопреки расхожему мнению, защитить от сердечно-сосудистых заболеваний
Фото: https://pixabay.com

Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Министерства здравоохранения России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов заявил, что ежедневное употребление вина в небольших количествах неспособно, вопреки расхожему мнению, защитить от сердечно-сосудистых заболеваний.

Как отметил специалист, на состояние сердца влияет в первую очередь образ жизни. При этом у мужчин риск развития сердечно-сосудистых заболеваний выше, нежели у женщин, в силу гормональных различий: женские половые гормоны эстрогены защищают стенки артерий от повреждений. Помимо этого представительницы прекрасного пола отличаются более высокой устойчивостью к стрессам.

Помимо этого риск сердечно-сосудистых болезней возрастает при несбалансированном питании, курении, наличии генетической предрасположенности.

Соответственно, для сохранения здорового сердца следует правильно питаться, отказаться от вредных привычек, избегать стресса, цитирует медика РИА Новости.

Ранее телеведущая Елена Малышева поделилась информацией об исследовании британских ученых, в котором говорится о вреде алкоголя.

Читайте также: Российский врач рассказал о полезном свойстве вина

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