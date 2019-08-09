Судьбоносные встречи

Как часто люди желают увидеть известного человека, сфотографироваться с ним, пообщаться. Однако опыт подсказывает, что самые нужные встречи Господь посылает нам Сам. Важно только не пропустить их мимо ума и сердца, извлечь для себя пользу.

Часто такие люди на вид совсем обычные. Они могут жить неподалеку, встретиться на пути — как некогда Ефиоплянину, хранителю царских сокровищ, по дороге в Газу встретился странник. Вельможа желал узнать истинного Бога, внимательно читал пророчества о Мессии (см. Деян. 8:28) и был готов к откровению. Оказалось, что странник этот — апостол Филипп, который проповедовал о Христе. Вельможа уверовал в Господа от всего сердца и крестился.

Подобные удивительные случаи происходят и в наше время. Знаю историю, когда девушка долго и упорно искала смысл жизни. Она примыкала к разным религиозным течениям, но нигде не находила себя. Однажды она каталась по дороге на велосипеде и сильно повредила себе ногу, что даже потекла кровь. У нее не было с собой никаких средств, промыть и перевязать рану. Она, претерпевая боль, надеялась, что кто-то остановится и поможет ей, но все машины пролетали мимо. И тут остановился неприметный автомобиль выпуска 20-летней давности, и из него вышел пожилой человек с бородкой. Она смущенно посмотрела на него и решила к нему не обращаться, даже отвернулась в другую сторону. Но тот подошел и спросил, чем может помочь. Она неловко показала на рану. Он быстро вернулся в свою машину, принес воду, влажные салфетки и другие необходимые средства, помог обработать и перевязать рану. Оказанная помощь изменила отношение девушки к этому человеку. А когда она узнала, что это священник, то задала ему вопрос: «А разве Бог есть?» У них завязался разговор. Через некоторое время девушка крестилась, поступила в иконописную школу, а после стала послушницей монастыря.

Встречи бывают и вразумительными, как произошло с монахом Зосимой, которому пришел горделивый помысел о собственном подвижничестве. Господь управил старцу повстречать за Иорданом святую преподобную Марию Египетскую и узнать о ее многострадальной жизни, подвигах и покаянии.

Очень часто встреча с человеком может научить нас важным духовным вещам. Расскажу историю об одной неприметной, скромной женщине.

Сейчас Клавдия в очень почтенном возрасте. Молодость ее пришлась на годы войны. Женщина вышла замуж, ждала ребенка. Еще до рождения девочки муж уехал и не вернулся. В голодное послевоенное время одной пришлось растить ребенка. Приходилось много работать, чтобы выжить. Замуж Клавдия так больше и не вышла.

Позже, когда военная разруха осталась позади, она помогала растить внуков и правнуков. Ежедневно жертвовала своим спокойствием, силами, здоровьем ради других людей. Как говорят подруги ее правнучки, «мы никогда не видели бабу Клаву без дела».

В этой женщине нет суетности. Клавдия спокойна и размерена, но при этом успевает все, что необходимо сделать. Статная, легкая — она несет с родника питьевую воду для правнуков, едет на велосипеде с малышкой, рассказывает ей что-то, потом кормит кур, работает в огороде.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Скорби всю жизнь старалась переносить безропотно, а бывало всякое: война, голод, одиночество... Однажды пьяный лихач чуть не задавил внучку, Клавдия еле успела убрать коляску. Сгорел дотла дом, в котором она жила. Несмотря на это, женщина не жаловалась на свою жизнь, а старалась поддержать других людей добрым делом, словом утешения.

Подруги Клавдии постепенно уходили из земной жизни. Когда умерла одна из них, родные разъехались заказывать гроб, машину. В доме с почившей остались горевавшая племянница и еще несколько человек. Клавдия постучалась в калитку: «Давай, побуду с тобой? Помолимся о новопреставленной». Клавдия открыла Псалтырь и стала размеренно читать. Печаль отступила, у всех на душе стало легче. Святой преподобный Паисий Святогорец говорил, что человек должен побуждать в себе добрые помыслы, особенно если душу переполняют гнев или желание осудить. Когда человек постоянно гонит от себя злые мысли, его сердце очищается и наполняется благодатью Божией. Простая сельская женщина сделала это правилом своей жизни.

Клавдия — верующая женщина. Каждое воскресенье и в праздники она идет в храм. Как-то утром прихожане уже собрались, а священник почему-то не пришел. Время шло, а его все не было. Стали обмениваться предположениями: «Может, в епархию вызвали?», «Наверное, дежурит на выставке в Москве. Хотя почему не предупредил? Он-то знал об этом заранее», — слышались недовольные нотки в голосах прихожан.

Клавдия спокойно и с твердой уверенностью пресекла домыслы: «Заболел батюшка. Он не предупредил, значит, другой причины быть не может». Недовольные опомнились и стали молиться о здравии священника. Через несколько минут прибежал его сын. Действительно, ночью у отца поднялась высокая температура. Так через Клавдию Господь спас людей от осуждения, явил силу благих помыслов.



Один раз женщина, живущая в том селе, сказала: «Я так хочу, чтобы баба Клава прожила подольше. Если она уйдет из земной жизни, с ней вместе целый пласт жизни исчезнет. Мне нередко кажется, что слова «Не стоит село без праведника» для нашего села — про бабу Клаву». Это признание так тесно пересекается с евангельскими словами, которым Клавдия следует в повседневной жизни: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16). Встретившись с ней, человек понимает, что исполнение заповедей не только возможно в современном мире, но и жизненно необходимо.

Много ли таких, как Клавдия? И много, и мало — как посмотреть. Но я уверен, что каждому из нас Господь дарует встречи с такими людьми, чтобы научить отличать неброское главное от всего остального. Постараемся даже из разговора с человеком вынести духовную пользу, научиться чему-то хорошему у него.

Необходимо быть и к себе внимательным: при встрече не тратить драгоценное время общения на осуждение или сплетни, а мысленно обратиться к Богу. Возможно, встреча дана нам, чтобы мы проявили христианскую любовь: поддержали человека в трудных обстоятельствах добрым словом, улыбкой, молитвой.

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