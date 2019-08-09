Очистные сооружения реконструируют на Рязанском проспекте
Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) предоставила «Московскому метрополитену» земельный участок для реконструкции очистных сооружений, сообщают в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.
— ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с предоставлением земельного участка по адресу: Рязанский проспект, владение 105, для реконструкции очистных сооружений метрополитена, — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что земельный участок «Московскому метрополитену» будет предоставлен сроком на 11 месяцев 28 дней. В рамках реконструкции планируется усовершенствовать технологии очистки. В частности, заменить существующее оборудование и установить новые элементы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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