Петр Бирюков рассказал о работе городских служб во время непогоды в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что резкое ухудшение погодных условий в Москве не нарушило работу городских коммуникаций.

— Службы города заранее были приведены в боевую готовность, включены все резервные системы работы в этот период. В ночь с 8 на 9 августа городскими службами проводилась работа по поддержанию городской водосточной сети в исправном состоянии. Напомню, со вчерашнего дня все городские службы из-за действующего штормового предупреждения были переведены в усиленный режим работы. К счастью, не все прогнозы оправдались и ветер на территории Москвы достигал 17 метров в секунду, осадков выпало, при прогнозируемых 23 миллиметров, где-то до 14 миллиметров, — рассказал заммэре.

Бирюков отметил, что особых нарушений и чрезвычайных ситуаций в городе не зафиксировано.

— Вместе с тем ночью под порывом ветра были повалены 27 деревьев, 3 автомобиля повреждены упавшими деревьями. Еще раз подчеркиваю, что городские власти и службы МЧС информировали население на всех информационных источниках: это телевидение, радио, СМС-сообщения, городские звуковые системы информации. И хочу предупредить о том, что, начиная с 11 часов, на территории города Москвы количество осадков будет уменьшаться, и до вечера выпадет осадков где-то до 7 миллиметров. Но порывы ветра усилятся и будут достигать порой примерно до 25 метров в секунду. Поэтому приняты необходимые решения для того, чтобы сократить количество посетителей в парках, скверах, — пояснил заместитель мэра.

Петр Бирюков также обратился к гостям и жителям столицы с просьбой быть предельно внимательными.

— Не паркуйте автомобили у конструкций, под деревьями. И, конечно же, будьте внимательны по отношению к своим детям, не оставляйте их одних без присмотра. Сейчас погодная обстановка такова, что требует усиленного внимания каждого из нас по отношению к себе, окружающим, — добавил заместитель мэра.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные