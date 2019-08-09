Актриса Елена Цыплакова рассказала, какое кино можно назвать достойным
Народная артистка РФ, актриса и режиссер Елена Цыплакова в интервью argumenti.ru рассказала о состоянии современного кинематографа в России.
Актриса не согласна с мнением, что в России сейчас не снимают достойных картин. Она отметила, что многие фильмы получают высокие оценки жюри на фестивалях.
— У нас есть хорошее кино, есть хорошие сериалы. Но, если зритель постоянно ищет огрехи, он будет радоваться, когда их найдет. Но надо ставить целью просмотра любой картины получение эстетического удовольствия, — отметила она.
Цыплакова отметила, что кино можно назвать достойным, если оно заставляет человека задуматься, помогает ему совершенствоваться.
По словам актрисы, российские производители кино должны обращать внимание на западные образцы, но не терять самобытности.
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