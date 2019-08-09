Поданы первые иски о возмещении ущерба от протестных акций
Иски о возмещении ущерба до 100 миллионов рублей подали ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги», сообщает агентство городских новостей «Москва».
Общая сумма исковых требований о возмещении имущественного вреда, нанесенного предприятиям в ходе несогласованной акции протеста в Москве 27 июля, составила более 12,5 миллиона рублей. При этом общий ущерб, нанесенный имуществу коммерческих и некоммерческих организаций, превышает 100 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе Мосгортранса.
Иски о возмещении ущерба поданы к лицам, в отношении которых уже возбуждены уголовные дела по статье 212 УК.
— Учитывая, что уголовные дела ведет СК РФ, в соответствии со статьей 44 УПК РФ исковые заявления направлены в Следственный комитет РФ, — уточнили в компании.
Читайте также: Горожан предупредили об ограничении движения из-за митинга 10 августа