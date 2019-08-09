Водителей столицы попросили не парковать машины под деревьями из-за непогоды
Водителям столицы порекомендовали вечером 9 августа воспользоваться общественным транспортом.
В сообщении представителей «Московского транспорта» говорится, что в пятницу будут дожди, сильный ветер.
— Чтобы добраться домой, лучше пользоваться метро. Если решите ехать на машине, не паркуйтесь под деревьями и рекламными щитами, — говорится на странице организации.
В городе продолжаются дожди, ветер местами сдувает. Чтобы добраться домой, лучше пользоваться метро. Если решите ехать на машине, не паркуйтесь под деревьями и рекламными щитами.— Московский транспорт (@DtRoad) August 9, 2019
В отдельных районах Москвы ожидаются гроза и ветер с порывами до 17–23 метров в секунду.
МЧС ранее предупредило москвичей о сильном порывистом ветре 9 августа.
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