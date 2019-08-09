Минкультуры предложило запретить проносить еду в кинотеатры
Министерство культуры РФ предложило запретить зрителям проносить на сеансы продукты питания, купленные вне кинотеатра, поскольку это ведет к потере выручки баров.
На данный момент пронос продуктов в кинотеатры регулируется правилами, однако правоохранительные органы часто называли их ущемляющими права потребителей.
В ведомстве добавили, что учтут мнение представителей киносетей и обсудят упомянутую инициативу, чтобы принять целесообразное решение.
В Минкультуры также прозвучало предложение не обязывать кинотеатры обеспечивать безопасность посетителей, а прописать в законодательстве правила, которым необходимо следовать во время сеансов. Зрители при этом должны иметь возможность заранее ознакомиться с такими правилами.
Запрет проводить в кинотеатрах съемку обусловлен невозможностью привлечь к ответственности «пиратов», так как неизвестно, действительно ли они снимают ради извлечения прибыли, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.
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