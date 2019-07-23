Минкультуры РФ выступило за отмену возрастной категории «0+»
• 17:41 • 23 июля 2019
Поделиться:
0
doc76ci9vwbv08vq68642p
Возрастная категория «18+» ограничивает показ кино со сценами, которые могут навредить ребенку
Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»
Глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова рассказала, что в ведомстве приветствуют инициативу исключения категории «0+».
Минкультуры РФ планирует перейти на категорию «18+». Она ограничивает показ кино со сценами, которые могут навредить ребенку.
— Все остальное, мы полагаем, то есть категории между «12+» и «16+», является решением семейным, — цитирует Ольгу Любимову РИА Новости.
Ранее с предложением отменить категорию «0+» выступил президент России Владимир Путин. Правительству необходимо представить инициативы до 1 сентября 2019 года.
Читайте также: Минкультуры прокомментировало ситуацию с конкурсом для поддержки режиссеров
18:5923 июля 2019
18:5923 июля 2019
18:4923 июля 2019
18:4723 июля 2019
18:2623 июля 2019
18:2323 июля 2019
18:1723 июля 2019
18:1723 июля 2019
18:1723 июля 2019
17:4123 июля 2019
17:2323 июля 2019
17:1023 июля 2019
17:0423 июля 2019
16:5623 июля 2019
16:4723 июля 2019
16:4223 июля 2019
16:3423 июля 2019
16:1023 июля 2019
16:0623 июля 2019
15:5523 июля 2019
15:4323 июля 2019
15:3423 июля 2019
14:5423 июля 2019
14:5023 июля 2019
14:4023 июля 2019
14:2723 июля 2019
14:1023 июля 2019
13:4623 июля 2019
13:0623 июля 2019
12:5923 июля 2019
12:4023 июля 2019
12:4023 июля 2019
12:3723 июля 2019
12:2823 июля 2019
12:0323 июля 2019
11:4823 июля 2019
11:2623 июля 2019
10:5123 июля 2019
10:4923 июля 2019
10:4523 июля 2019
10:3323 июля 2019
10:3223 июля 2019
09:5423 июля 2019
09:4123 июля 2019
08:5623 июля 2019
08:5023 июля 2019
08:2523 июля 2019
08:0623 июля 2019
08:0123 июля 2019
07:3723 июля 2019
07:0923 июля 2019
06:4523 июля 2019
06:2823 июля 2019
04:3823 июля 2019
04:1323 июля 2019
03:4723 июля 2019
03:2423 июля 2019
02:1223 июля 2019
00:4323 июля 2019
23:1922 июля 2019
22:4722 июля 2019
22:4022 июля 2019
22:0722 июля 2019
22:0422 июля 2019