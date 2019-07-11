Минкультуры прокомментировало ситуацию с конкурсом для поддержки режиссеров

В целях государственной поддержки режиссеров-дебютантов будут организованы два конкурса. Один из них рассчитан на выпускников высших учебных заведений, а второй — на тех, кто пришел в профессию после 30 лет. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Минкультуры России.

Сообщение появилось после того, как в Сети было опубликовано открытое письмо выпускников российских вузов и киношкол, обеспокоенных новым конкурсом.

— Хотели бы успокоить кинематографистов и внести ясность, что существуют два параллельных конкурса. Один — для выпускников вузов, второй — для тех, кто пришел в режиссуру после 30 лет, — сообщила директор департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова.

По ее словам, создание конкурса является исполнением прямого поручения, полученного два года назад на встрече с президентом.

— О том, насколько отдельный конкурс целесообразен в будущем, будем судить по итогам питчинга режиссерских дебютов, который пройдет в конце июля — начале августа этого года, — добавила Ольга Любимова.

Уточняется, что на данный момент первые туры двух конкурсов уже завершены, передает агентство городских новостей «Москва».

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