Минкультуры прокомментировало ситуацию с конкурсом для поддержки режиссеров
В целях государственной поддержки режиссеров-дебютантов будут организованы два конкурса. Один из них рассчитан на выпускников высших учебных заведений, а второй — на тех, кто пришел в профессию после 30 лет. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Минкультуры России.
Сообщение появилось после того, как в Сети было опубликовано открытое письмо выпускников российских вузов и киношкол, обеспокоенных новым конкурсом.
— Хотели бы успокоить кинематографистов и внести ясность, что существуют два параллельных конкурса. Один — для выпускников вузов, второй — для тех, кто пришел в режиссуру после 30 лет, — сообщила директор департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова.
По ее словам, создание конкурса является исполнением прямого поручения, полученного два года назад на встрече с президентом.
— О том, насколько отдельный конкурс целесообразен в будущем, будем судить по итогам питчинга режиссерских дебютов, который пройдет в конце июля — начале августа этого года, — добавила Ольга Любимова.
Уточняется, что на данный момент первые туры двух конкурсов уже завершены, передает агентство городских новостей «Москва».
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