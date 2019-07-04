Требования к содержанию животных для зрелищ обнародовали в Минкультуры
• 19:50 • 4 июля 2019
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К примеру, дрессировка должна продолжаться не более пяти часов в сутки
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»
Представители Министерства культуры подготовили законопроект, который утверждает ряд требований к условиям содержания животных для зрелищ.
Отдельно в документе указано, каким должно быть образование людей, которые этим занимаются. Как говорится в общих положениях, в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах в штате должны быть сотрудники с высшим образованием по специальностям «биология», «ветеринария» или «зоотехния».
Кроме того, дрессировка должна продолжаться не более пяти часов в сутки. Полный текст законопроекта опубликовали на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
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