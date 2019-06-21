Аскольд Запашный заявил, что зоозащитники «пробивают бредовые формулировки»
Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный назвал некоторые продвигаемые требования зоозащитников «бредовыми формулировками».
В частности, он привел в пример требование о том, что животное не должно подвергаться моральному унижению.
— Если медведь одевается в смешные трусы, он якобы может подвергнуться моральному унижению. А собачка, которая идет в одежде по улице, по их мнению, не может, потому что она домашняя, — негодует Запашный.
Кроме того, как передает агентство городских новостей «Москва», худрук Большого цирка заявил, что предложения зоозащитников по введению закона, запрещающего причинять стресс и боль животным, в случае принятия такой правовой нормы могут грозить закрытием цирков.
Запашный отмечает, что этот уровень измерить невозможно. Также он заявил, что запретить дрессировщику иметь палку — все равно, что «запретить хищнику иметь когти».
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