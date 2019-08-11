Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что данный праздник как один из главных и особо почитаемых последователями ислама служит единению людей и укреплению ценностей любви, добра и милосердия.

— Отрадно, что российские мусульмане бережно хранят богатейшее культурное, духовное наследие своих отцов и дедов, воспитывают в подрастающем поколении уважение к истории, традициям и обычаям предков, — указано в поздравлении.

Владимир Путин добавил, что мусульманская община уделяет большое внимание социальным, образовательным и просветительским инициативам. Кроме того, она вносит вклад в развитие сотрудничества с государственными и общественными институтами, а также в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога.

Курбан-байрам — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам. В этом году он празднуется 11 августа. Основной ритуал во время Курбан-байрама — намаз (коллективная молитва — прим. «ВМ»).

Основой для праздника стало древнее предание о том, как по велению Аллаха пророк Ибрахим должен был принести в жертву своего сына Исмаила. Однако убийства ребенка не случилось, и мальчика заменили на животное. С тех пор, согласно религиозной традиции, мусульмане в этот праздник совершают заклание того или иного зверя. Стоит отметить, что на территории столицы жертвоприношения запрещены. Исключение было обговорено властями столицы и мусульманской общиной.

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