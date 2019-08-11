Неизвестные похитили рюкзак с 7 миллионами рублей на севере столицы
Двое неизвестных похитили рюкзак с семью миллионами рублей в Хорошевском районе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.
Сообщение об инциденте, произошедшем на Ходынском бульваре, поступило в службу «02» 9 августа в 18:59.
— Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что двое неизвестных в спецодежде и черных масках вошли в помещение офисного здания по указанному адресу, угрожая Б. предметом, похожим на пистолет, причинили телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей головы, — отмечается в сообщении.
После злоумышленники связали потерпевшего и украли рюкзак, в котором было семь миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»).
Читайте также: Неизвестный ранил ножом таксиста на западе Москвы и попал в ДТП