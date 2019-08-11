Мастер-классы и лекции проведут в рамках проекта «Субботы московского школьника»
Проект «Субботы московского школьника» представил программу для столичных учеников на ближайшую неделю.
Так, в субботу, 17 августа, школьники смогут попрыгать на батуте, а также заняться компьютерной графикой и почувствовать себя финансистом или экологом.
Городской методический центр приглашает школьников на мастер-класс, на котором слушатели узнают, как мировые события влияют на появление новых слов, и выяснят, почему одни неологизмы успешно приживаются в речи, а другие — исчезают.
В «Темоцентре» состоится мастер-класс, где ученики ознакомятся с современными технологиями прототипирования и секретами компьютерной и инженерной графики.
Ждут учеников и в Службе финансового контроля Департамента образования и наук. В ходе беседы в рамках направления «Финансовые субботы» дети узнают, чем занимаются ревизор и аудитор, зачем нужен финансовый контроль.
В Федеральном детском эколого-биологическом центре в рамках направления «Экосубботы» координатор городской экологической программы «Азбука ресурсосбережения», руководитель образовательного проекта «Климатическая шкатулка» Данила Сорокин встретится с юными экологами, которые мечтают начать исследование и создать свой проект.
Батутный парк «Небо» приглашает участников «Спортивных суббот» попробовать себя в прыжках на батуте. Помимо батутов, школьников ждут скалодром, веревочный парк и пневмоподушка.
Для участия в мероприятиях необходимо пройти бесплатную регистрацию, уточняет официальный портал мэра Москвы.
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