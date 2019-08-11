СМИ сообщили о недовольстве Елизаветы II работой британских политиков

Королева Елизавета II выразила свое разочарование работой современных британских политиков и их неспособностью «править верно». Об этом сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на собственные неназванные источники.

— Ее Величество выразила свое раздражение и разочарование по поводу качества нашего политического руководства, и это разочарование будет только расти, — заявляют источники.

Выражаются опасения, что королева появится на политической арене в преддверии крайнего срока выхода Великобритании из Евросоюза — 31 октября. По традиции королева Великобритании не принимает участия в политической жизни, ограничиваясь лишь утверждением штампованных политических решений правительства.

Однако, по мнению собеседников газеты, текущие условия могут вынудить королеву снять Бориса Джонсона с поста премьер-министра, если он сам не захочет этого сделать или если Палата общин британского парламента не выскажет ему недоверия.

— Королева напишет ему письмо о том, что он уволен. Ей придется уволить его. Конечно, она это сделает, — отметил источник.



Ранее теневой канцлер казначейства Великобритании Джон Макдоннелл заявил, что Лейбористская партия будет настаивать на том, чтобы сделать Джереми Корбина (лидер Лейбористской партии и оппозиции с 2015 года — прим. «ВМ») премьер-министром Великобритании. Это произойдет в том случае, если Джонсону вынесут вотум недоверия, сообщает британское издание.

Напомним: Елизавета II взошла на британский престол в 1952 году в возрасте 25 лет. Сейчас ей 93 года.

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