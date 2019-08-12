Климатические аномалии: что ждет москвичей в августе после непогоды

Ливни и порывистый ветер всю прошлую неделю испытывали столицу на прочность. Но последствия непогоды — минимальны. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Дожди накрывали город, начиная с понедельника. А в пятницу, 9 августа, было объявлено штормовое предупреждение.

К информированию населения о том, что на столицу надвигается непогода, подключили теле— и радиовещательные каналы, оповещение шло и через sms-рассылки. Каждые 30 минут в 56 основных точках массового пребывания людей воспроизводились звуковые предупреждения.

Городские службы были переведены на усиленный режим работы.

— После объявления штормового предупреждения правительством Москвы совместно со всеми коммунальными службами и МЧС не допущено травмирования населения, несмотря на то, что сильные порывы ветра повалили 150 деревьев и было повреждено 36 автомобилей, — рассказал Петр Бирюков.

Атмосферный фронт прошел южнее столицы, но погодные условия все равно держали коммунальщиков в режиме готовности.

— За двое суток в городе выпало 26 миллиметров осадков, — сообщил заммэра Москвы.

Сейчас в мегаполисе установилась теплая погода. Гидрометцентр России обещает, что всю неделю днем средняя температура будет превышать 20 градусов. Хотя не обойдется и без дождей, а в среду ожидаются даже грозы.

— Будет сказываться влияние атмосферных фронтов с запада. С 13 по 15 августа не исключены дожди. Но лето возвращается, — прогнозируют метеорологи.

Тем не менее ночные температуры будут довольно низкими для августа.

Первая декада месяца вообще стала в Москве самой холодной за почти 70 лет. По информации метеорологов, ниже температура в августе была лишь в 1950 году.

Читайте также: Петр Бирюков: Сильный ветер повалил 150 деревьев и повредил 36 машин