Как изменится образование в столице с увеличением финансирования

Столичные власти приняли решение повысить с 1 сентября этого года нормативы бюджетного финансирования частных школ и детских садов.

Частным школам и детсадам будут выделять суммы, сопоставимые с теми, что получают государственные образовательные учреждения. Размер подушевого норматива для негосударственных школ составит 125–160 тысяч рублей в год, для негосударственных детских садов — 166–176 тысяч рублей в год.

В целом же город уделяет особое внимание развитию образования. И занимаются этим вопросом в столице комплексно и последовательно. Например, за последние восемь лет в Москве построено 88 школьных зданий и 240 детских садов. Только в этом году за первые семь месяцев сдано в эксплуатацию 14 объектов образования. Планы на будущее не менее грандиозные — в ближайшие три года возведут еще 42 школьных здания и 39 детских садов.

— Строительство объектов образования и развитие социальной инфраструктуры в целом является одним из приоритетов градостроительной политики. Активное возведение жилья сегодня сопровождается созданием сети объектов, необходимых для обеспечения новых кварталов, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Совершенствуется и сама система образования. Появляются новые проекты, используются современные технологии. Это, несомненно, дает хорошие результаты. Московские школьники вот уже несколько лет подряд становятся победителями всероссийских и международных олимпиад. Например, недавно ученица московской школы № 1518 Лада Антонова завоевала золотую медаль на 16-й международной географической олимпиаде. Сразу пять медалей на международных олимпиадах по биологии и математике привезли также столичные школьники. Они смогли обойти соперников из 112 стран мира. В копилке москвичей есть и четыре медали, привезенные с олимпиады по физике.

Кстати, про учебу московские школьники не забывают и летом. Например, в библиотеке проекта «Московская электронная школа» во время каникул стали доступны различные образовательные материалы. Так, у детей появилась возможность повторять перед новым учебным годом грамматику и получать дополнительные знания по русскому языку. Для этого ребята могут пройти тесты и выполнить задания в интерактивных приложениях. Аналогичные материалы есть и по химии.

— Путь к победам начинается в школе, — отметил директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко. — И проекты столичной системы образования, особенно онлайн-сервисы, такие как уроки в «Московской электронной школе», онлайн-курсы Центра педагогического мастерства, помогут успешно сделать первый шаг к высоким достижениям в учебе. В МЭШ можно пройти и самодиагностику по всем предметам. Кстати, это одно из нововведений проекта в этом году. Ребятам нравится выполнять задания в современном формате, и в этом смысле МЭШ — проект, который повышает интерес учеников.

А еще этим летом в МЭШ стали доступны истории об участниках Великой Отечественной войны: документы, собранные в рамках акции «Москва — с заботой об истории», загрузили в библиотеку проекта. К примеру, есть материалы, посвященные Александру Космодемьянскому, брату разведчицы и партизанки Зои Космодемьянской.

Отдыхать интересно и с пользой школьникам помогают и образовательные занятия, которые проходят в столице каждую субботу. Например, недавно ребятам рассказывали об основах предпринимательства, а еще до конца августа у школьников есть возможность посещать школу комиксов.