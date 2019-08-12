Сбор подписей требует контроля

Накануне выходных корреспондент «ВМ» поговорила с ректором Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина, заместителем председателя Общественной палаты Москвы и самовыдвиженцем от 30-го округа Маргаритой Русецкой и узнала с какими сложностями может столкнуться кандидат-самовыдвиженец во время сбора подписей. По действующему избирательному законодательству Москвы кандидаты-самовыдвиженцы в Мосгордуму должны собрать подписи в количестве три процента от списочного состава избирателей своего округа.

— Маргарита Николаевна, расскажите, как проходил процесс сбора подписей?

— Я живу в районе Чертаново всю жизнь. У меня тут много знакомых, друзей однако во время сбора подписей нам пришло изрядно потрудиться. Это связано с тем, что летний период – это сезон отпусков и экзаменов. Именно поэтому пришлось набрать пул волонтеров, которые нам помогали.

— Большой ли штат волонтеров был у вас?

— В моем штабе только на сборе подписей работало более 50 человек. Ещё двадцать пять человек занимались организационными вопросами сбора и проверкой. Мы большое внимание уделили обучению волонтеров, так как понимали, какая ответственность будет на каждом человеке во время сбора подписей. Кроме, того, у нас был разработан план. Согласно которому мы должны были собрать больше подписей, чем было необходимо. Ведь насколько четко и грамотно организовать процесс сбора, зависит и исход.

— Маргарита Николаевна, в чем успех вашей кампании и, как вам удалось собрать нужное количество подписей?

— Перед штабом стояло несколько важных задач. Во-первых, обучить всех волонтёров процедуре сбора. Во-вторых, организовать процедуру так, чтобы уже на первоначальном этапе не допускать никаких ошибок. Для этого оставить свою подпись человек мог только в том случае, если у него с собой был паспорт. Все данные волонтеры сверяли по несколько раз. В-третьих, мы собрали подписей значительно больше, чем было необходимо. Такое решение тоже было принято не случайно. Ведь человеческий фактор никто не отменял. Кто-то мог из-за жары утомиться и внести некорректную информацию.

— Скажите, удалось ли избежать ошибок?

— Сбором подписей и их проверкой волонтеры занимались почти три недели. Пикеты были установлены вблизи станций метро, крупных торговых точек. Люди ходили по домам и квартирам. Работа была достаточно напряженной. Как в процессе, так и после того, как мы собрали все необходимые подписи – все данные тщательно проверялись. А именно просматривали все подписные листы, чтобы там было написано все четко и разборчиво. Сразу убирали те, где были какие-либо исправления. На сайте МВД все паспорта проверялись на недействительность. Когда мы подали все документы в избирательную комиссию, нам забраковали менее 200 подписей.

— Сбор подписей за вашу кандидатуру прошел спокойно. Однако бывают случаи, когда на этом этапе у кандидатов возникают проблемы. Чем это обосновано?

— Да, действительно бывали случаи, что у некоторых кандидатов находили подписи людей, которые умерли или являются жителями других городов. С моей точки зрения, по большей части это человеческая ошибка. Москва – большой город. И если при заполнении бланка указать не ту цифру, то получается, что это уже совершенно другой человек. Ошибки в документах могли совершаться еще и потому, что на момент сбора у человека один паспорт, а, например, через неделю он сменил паспорт, потому что пришло время. И таких ошибок достаточно много бывает. Подписи могли также собираться без предъявления паспорта. Человек мог ошибиться в какой-нибудь одной цифре - и всё – данная подпись уже недействительна. Мне удалось избежать подобного, потому что я имею опыт работы с очень большим объёмом документов в своём институте.

— Маргарита Николаевна, то есть по большей части проблемы возникали из-за невнимательности или потому, что в подписные листы заносились несуществующие люди?

— Я не могу сказать, что это люди-невидимки появлялись специально. Я не могу обвинять людей, что они поступали таким образом. Ведь все, кто идет на выборы, достаточно грамотные и подкованы юридически. Может быть преследовались другие цели? Если говорить про тех, кто громче всех возмущается, то, возможно всего, это грамотные пиар-компании. Еще пару недель назад о многих из крикунов не знал практически никто. А что сейчас? Из каждого «утюга» только и говорят про эти персоны. Такой узнаваемости нет даже у тех, кто прошел на выборы.

— Можете ли вы дать какие-то рекомендации, которые помогут избежать подобных проблем в будущем?

— Я считают, что необходимо изменить форму подписного листа, сделав его более детальным. Кроме этого думаю, что ЦИК нужно разработать специальные рекомендации, методику. Всё это поможет избежать внесения некорректных данных. Так, например, мои волонтёры использовали даже специальный трафарет, в котором были вырезаны окошки под каждую отдельную клеточку в подписном листе – чтобы ни дай бог не выйти за пределы этой клеточки и не испортить весь подписной лист.