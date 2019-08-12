Названы 10 самых востребованных китайских автомобилей в России
Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг самых продаваемых китайских моделей авто на основе данных о продажах в России за период с января по июль этого года.
Первое место по итогам продаж за шесть месяцев занял автомобиль Geely Atlas. 3 тысячи 279 экземпляров модели было куплено за это время. На втором месте оказался кроссовер Haval H6 с результатом 2 тысячи 536 проданных машин. Третье место досталось автомобилю Chery Tiggo 3. Уточняется, что дилеры смогли продать за указанный период 1 тысячу 547 единиц таких машин.
Четвертую позицию рейтинга занял кроссовер Lifan X60 — 873 единицы. На пятом месте оказалась модель DFM AX7 — 812 автомобилей. Шестая и седьмая строчки рейтинга достались седану Lifan Solano — 776 единиц — и кроссоверу Haval H2 — 532 автомобиля. Помимо этого, в список самых популярных китайских автомобилей вошли такие модели, как Lifan X50, Zotye Coupa и Zotye T600. Рейтинг опубликован на портале агентства.
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