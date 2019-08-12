Автобусный парк в Митине перепрофилируют в электробусный
Запланированный в Митине автобусный парк на 250 автомобилей перепрофилируют в парк с электробусами. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова.
Ранее жители Митина провели митинг против строительства автобусного парка, а также собрали в защиту экологии города около 1500 подписей.
— Мнение москвичей полностью совпадает с нашей позицией по постепенному внедрению в городе экологически чистого транспорта, поэтому мы приняли решение перепрофилировать автобусный парк в парк электробусов, — сообщил Ликсутов.
Известно, что сейчас ведутся подготовительные работы: решаются вопросы обеспечения транспорта электроэнергией, потребности в зарядных устройствах, маршрута и электрозаправки. Отмечается, что парк будет построен в восьмом микрорайоне московского района Митино.
Сообщается, что электробусный парк будет готов к 2020 — середине 2021 года.
Читайте также: Электробусы начали работать на западе Москвы