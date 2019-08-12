ЗАГСы Москвы проведут церемонии 19 сентября из-за бума на «красивые» даты
Московские ЗАГСы проведут свадебные церемонии в четверг, 19 сентября, из-за большого количества обращений о проведении регистрации брака в так называемые «красивые» даты. Об этом сообщает начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.
— Помимо таких праздников, как День семьи, любви и верности, Красная горка, 8 Марта у молодоженов пользуются популярностью даты с повторяющимися цифрами — например, в прошлом году 08.08.2018 в Москве было зарегистрировано 645 браков, — рассказала Ефремова.
По ее словам, 19 сентября торжественные регистрации браков принято проводить только во Дворцах бракосочетания. Тем не менее из-за бума на «зеркальные» даты сотрудники ЗАГС проведут торжественные регистрации в отделах, где церемонии бракосочетания проводятся исключительно по пятницам и субботам.
Директор ЗАГС отметила, что зарегистрировать брак 19 сентября в праздничной обстановке пары смогут в 34 отделах ЗАГС столицы. Уточняется, что подать заявление можно через единый портал государственных услуг или лично в одном из отделов.
Ефремова напомнила, что, как правило, заявления на церемонии в такие «особенные» даты подаются за год до торжества. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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