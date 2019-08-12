Названы регионы России с наибольшим числом детей, страдающих от ожирения
Наибольшее число детей, страдающих от избыточного веса, зафиксировано в Ульяновской, Орловской и Рязанской областях. Об этом свидетельствуют данные из статистического сборника Министерства здравоохранения России за 2018 год.
— Зарегистрировано больных с ожирением детей от 0 до 14 лет на 100 тысяч детского населения: Ульяновская область — 2904,3, Орловская область — 2459,9, Рязанская область — 2287, — указано в документе.
Напротив, меньше всего больных ожирением детей проживают в Чеченской Республике, Севастополе и Приморском крае.
Отмечается, что в 2018 году было зарегистрировано свыше 338,5 тысячи несовершеннолетних, испытывающих проблемы с лишним весом. Из них более 97 тысяч были выявлены впервые. Об этом пишет РИА Новости.
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