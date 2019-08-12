Индийский фестиваль порадовал москвичей танцами, песнями и фруктами
Шестой фестиваль дружбы «День Индии» стартовал в парке «Сокольники». Праздник продлится до 13 августа.
Фестиваль приурочили к празднованию Дня независимости Индии и 150-летию философа Махатмы Ганди.
В честь Ганди в субботу, 10 августа, президент индийского культурно-национального центра «Сита» Сэмми Котвани посадил лиственницу.
— Лидер движения за независимость Индии Махатма стал «отцом нации» и «великой душой» для всего мира. Его философия ненасилия «сатьяграха» повлияла на участников движения освобождения в других странах, — отметил Сэмми Котвани.
Кульминацией праздника стало грандиозное шествие Божественной колесницы «Ратха-ятра». Каждый желающий мог присоединиться к шествию. Процессия сопровождалась национальными песнями, танцами и раздачей фруктов.
До конца фестиваля можно посетить восточный базар, танцевальные и кулинарные мастер-классы. А ценители архитектуры могут сделать селфи у 10-метрового макета мавзолея Тадж-Махал.
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